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Жильё в gmina Kuslin, Польша

2 объекта найдено
Квартира в Wasowo, Польша
Квартира
Wasowo, Польша
Площадь 1 008 м²
€23,331
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Wasowo, Польша
Квартира
Wasowo, Польша
Площадь 877 м²
€20,299
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в gmina Kuslin, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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