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Квартиры в gmina Ksiaz Wielkopolski, Польша

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3 объекта найдено
Квартира в Radoszkowo, Польша
Квартира
Radoszkowo, Польша
Площадь 1 181 м²
€31,942
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Ксёнж-Велькопольский, Польша
Квартира 3 комнаты
Ксёнж-Велькопольский, Польша
Комнаты 3
Площадь 84 м²
€66,893
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Kielczynek, Польша
Квартира
Kielczynek, Польша
Площадь 160 м²
€168,968
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в gmina Ksiaz Wielkopolski, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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