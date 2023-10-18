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Жильё в gmina Krzymow, Польша

1 объект найдено
Квартира в Genowefa, Польша
Квартира
Genowefa, Польша
Площадь 6 900 м²
Участок расположен в Genowefa pod Konin непосредственно на дороге нет. 92 Конин-Коло
€28,145

Параметры недвижимости в gmina Krzymow, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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