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Квартиры в gmina Krzykosy, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Mlodzikowko, Польша
Квартира
Mlodzikowko, Польша
Площадь 603 м²
Recreation plot of 603 m2 for sale in Młodzików (14 km south of Środa Wielkopolska). 
€10,800

Параметры недвижимости в gmina Krzykosy, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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