Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Великопольское воеводство
  4. Сьрёдский повят
  5. gmina Krzykosy

Купить недвижимость в gmina Krzykosy, Польша

2 объекта найдено
Дом 4 спальнив Murzynowko, Польша
Дом 4 спальни
Murzynowko, Польша
98 м²
€ 129,935
Дом 4 спальнив Murzynowko, Польша
Дом 4 спальни
Murzynowko, Польша
98 м²
€ 129,935

Параметры недвижимости в gmina Krzykosy, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти