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Квартиры в gmina Kozienice, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Wojtostwo, Польша
Квартира
Wojtostwo, Польша
Площадь 11 258 м²
Красиво расположенный участок в городе Wójtostwo, коммуна Побьедзиска
€174,121

Параметры недвижимости в gmina Kozienice, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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