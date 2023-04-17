Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Великопольское воеводство
  4. Познанский повят
  5. gmina Kornik
  6. Дома

Купить дом в gmina Kornik, Польша

9 объектов найдено
Дом 4 спальнив Koninko, Польша
Дом 4 спальни
Koninko, Польша
117 м²
€ 204,872
For sale a detached, one-story house in Kamionki located on a beautiful, developed plot ( 81…
Дом 4 спальнив Borowiec, Польша
Дом 4 спальни
Borowiec, Польша
90 м²
€ 131,549
Я рад представить вам предложение продать комфортабельный, атмосферный дом с террасами. Хоро…
Дом 4 спальнив Borowiec, Польша
Дом 4 спальни
Borowiec, Польша
82 м²
€ 146,430
Продается дом со вторичного рынка в побратимах. Отличное расположение рядом с лесом и быстры…
Дом 4 спальнив Borowiec, Польша
Дом 4 спальни
Borowiec, Польша
75 м²
€ 138,019
Дом 4 спальнив Moscienica, Польша
Дом 4 спальни
Moscienica, Польша
105 м²
€ 168,211
Домв Moscienica, Польша
Дом
Moscienica, Польша
226 м²
€ 269,353
Дом 4 спальнив Borowiec, Польша
Дом 4 спальни
Borowiec, Польша
75 м²
€ 138,019
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением продажи экстремального сегмента в Borówiec. Расп…
Дом 7 спаленв Borowiec, Польша
Дом 7 спален
Borowiec, Польша
338 м²
€ 237,220
Дом 6 спаленв Borowiec, Польша
Дом 6 спален
Borowiec, Польша
200 м²
€ 430,231
Корник - небольшой, но очаровательный город, расположенный в самом сердце Великой Польши, ме…

Параметры недвижимости в gmina Kornik, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти