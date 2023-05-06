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Особняки в Констанцин-Езёрна гмина, Польша

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1 объект найдено
Особняк 3 спальни в Kepa Okrzewska, Польша
Особняк 3 спальни
Kepa Okrzewska, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 226 м²
Количество этажей 1
€ 661,736

Параметры недвижимости в Констанцин-Езёрна гмина, Польша

недорогая
элитная
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