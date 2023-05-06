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Дуплексы в Констанцин-Езёрна гмина, Польша

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3 объекта найдено
Дуплекс 5 спален в Белява, Польша
Дуплекс 5 спален
Белява, Польша
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
€ 632,702
Дуплекс 3 спальни в Czarnow, Польша
Дуплекс 3 спальни
Czarnow, Польша
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 395 м²
Количество этажей 2
€ 681,468
Дуплекс 4 спальни в Констанцин-Езёрна (город), Польша
Дуплекс 4 спальни
Констанцин-Езёрна (город), Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Количество этажей 2
€ 399,187

Параметры недвижимости в Констанцин-Езёрна гмина, Польша

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