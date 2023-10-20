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Дома в gmina Kolbudy, Польша

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Lapino, Польша
Дом 4 спальни
Lapino, Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Представляем вам двухквартирный дом в Лапине, который будет готов скоро – во втором квартале…
€169,742

Параметры недвижимости в gmina Kolbudy, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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