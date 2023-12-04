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Квартиры в gmina Kobyla Gora, Польша

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2 объекта найдено
Квартира в Kobyla Gora, Польша
Квартира
Kobyla Gora, Польша
Площадь 1 100 м²
€45,135
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Myslniew, Польша
Квартира
Myslniew, Польша
Площадь 1 000 м²
€416,633
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в gmina Kobyla Gora, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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