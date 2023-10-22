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Квартиры в gmina Klodawa, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Klodawa, Польша
Квартира
Klodawa, Польша
Площадь 7 504 м²
Продается строительный участок в Клодаве, расположенный по адресу ul. Кардинал Стефан Вышинс…
€1,03 млн

Параметры недвижимости в gmina Klodawa, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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