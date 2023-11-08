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Жильё в gmina Klodawa, Польша

1 объект найдено
Квартира в Klodawa, Польша
Квартира
Klodawa, Польша
Площадь 7 504 м²
Представляю на продажу участок под застройку в Клодаве, расположенный по адресу ул. Кардинал…
€1,07 млн

Параметры недвижимости в gmina Klodawa, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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