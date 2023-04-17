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Купить дом в gmina Kleszczewo, Польша

3 объекта найдено
Дом 4 спальнив Tulce, Польша
Дом 4 спальни
Tulce, Польша
176 м²
€ 299,375
— Zalasewo — отдельно стоящий дом — двухместный гараж — Предметом продажи является двухэтажн…
Дом 5 спаленв Tulce, Польша
Дом 5 спален
Tulce, Польша
134 м²
€ 148,611
Отдельно стоящий дом общей площадью 133,9 м2 расположен в живописном районе Черники в муници…
Домв Tulce, Польша
Дом
Tulce, Польша
300 м²
€ 247,469

Параметры недвижимости в gmina Kleszczewo, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
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