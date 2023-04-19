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Купить дом в gmina Klembow, Польша

1 объект найдено
Дом 4 комнатыв Krusze, Польша
Дом 4 комнаты
Krusze, Польша
4 Количество комнат 201 м²
€ 199,495

Параметры недвижимости в gmina Klembow, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
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