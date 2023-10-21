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Квартиры в gmina Kepno, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Кемпно, Польша
Квартира
Кемпно, Польша
Площадь 277 м²
 Земельный участок застроен жилым домом и производственным корпусом, производственным залом …
€282,947

Параметры недвижимости в gmina Kepno, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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