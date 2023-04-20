ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Польше
Новые дома в Польше
Все новостройки в Польше
10
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Польше
Жилая
Квартира в Польше
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Польше
Вилла
Особняк
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Польше
Элитная недвижимость в Польше
Найти агента в Польше
Агентства недвижимости в Польше
Агенты в Польше
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Польше
Магазин
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Польше
Найти агента в Польше
Агентства недвижимости в Польше
Агенты в Польше
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Польше
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Польша
Великопольское воеводство
Кемпненский повят
gmina Kepno
Купить недвижимость в gmina Kepno, Польша
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
Варшава, Польша
74 м²
€ 179,511
Светлая и просторная 3-комнатная квартира недалеко от пересечения Черняковской и Гагаринской…
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
4 Количество комнат
155 м²
5 Этаж
€ 427,490
Дом 8 спален
Варшава, Польша
270 м²
€ 540,694
Продается солидный, просторный дом площадью 270 м ², расположенный на красивом участке с уса…
Квартира 1 спальня
Smolice, Польша
41 м²
€ 80,983
Квартира 2 спальни
Познань, Польша
44 м²
€ 105,976
Я рекомендую на продажу красивую двухкомнатную квартиру в современном здании 2021 года. …
Квартира 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат
2 ванных комнат
118 м²
6/6 Этаж
€ 485,311
Продается уникальная квартира в районе Żoliborz на улице Przasnyska Это не визуализации, …
Многоуровневые квартиры 5 спален
Варшава, Польша
5 Количество комнат
2 ванных комнат
74 м²
3/4 Этаж
€ 189,198
Продается светлая двухуровневая пятикомнатная квартира с балконом и двумя ванными комнатами …
Квартира 3 спальни
Познань, Польша
59 м²
€ 97,303
Я рекомендую предложение продать трехкомнатную квартиру, расположенную в Познани Ратае недал…
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
2 Количество комнат
39 м²
7 Этаж
€ 140,054
Мы предлагаем вам элегантную двухкомнатную квартиру площадью 38,89 м ² в варшавском районе М…
Квартира 3 спальни
Вроцлав, Польша
58 м²
€ 120,899
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
45 м²
€ 138,201
FOR SALE: A two-room apartment with an area of 44.50 sq m, located on Aleje Jerozolimskie in…
Студия 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
5/5 Этаж
€ 101,726
Продается однокомнатная квартира на 5 этаже 5-ти этажного дома. Квартира интересна наличием …
Параметры недвижимости в gmina Kepno, Польша
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты