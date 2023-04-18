Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Великопольское воеводство
  4. Шамотульский повят
  5. gmina Kazmierz
  6. Дома

Купить дом в gmina Kazmierz, Польша

4 объекта найдено
Дом 5 спаленв Kazmierz, Польша
Дом 5 спален
Kazmierz, Польша
155 м²
€ 116,725
Предложение в процессе подготовки. Я рекомендую на продажу отдельно стоящий дом в Kaźmierz н…
Дом 6 спаленв Komorowo, Польша
Дом 6 спален
Komorowo, Польша
202 м²
€ 194,795
Я предлагаю на продажу дом в тихом районе с видом на озеро. Он расположен в Коморове, откуда…
Дом 5 спаленв Piersko, Польша
Дом 5 спален
Piersko, Польша
214 м²
€ 367,933
Дом 4 спальнив Komorowo, Польша
Дом 4 спальни
Komorowo, Польша
189 м²
€ 237,998

Параметры недвижимости в gmina Kazmierz, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти