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Квартиры в gmina Kazmierz, Польша

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7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Kazmierz, Польша
Квартира 2 комнаты
Kazmierz, Польша
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Продается красивая квартира с садом и двумя парковочными местами!
€120,205
Квартира в Kazmierz, Польша
Квартира
Kazmierz, Польша
Площадь 119 м²
Современный дом в Kaźmierz – Комфорт и стиль в одном
€203,037
Квартира в Kazmierz, Польша
Квартира
Kazmierz, Польша
Площадь 248 м²
Добрый день
€557,315
Квартира в Kazmierz, Польша
Квартира
Kazmierz, Польша
Площадь 3 007 м²
€120,205
Квартира в Kazmierz, Польша
Квартира
Kazmierz, Польша
Площадь 768 м²
Рад представить вам предложение о продаже участка земли, расположенного на лагуне Радзына, с…
€41,963
Квартира в Kazmierz, Польша
Квартира
Kazmierz, Польша
Площадь 14 509 м²
Я рекомендую предложение земельной собственности, расположенной недалеко от Szamotuły, в Рад…
€369,357
Квартира в Mlodasko, Польша
Квартира
Mlodasko, Польша
Площадь 1 668 м²
Продается земельная собственность, расположенная в Млодаско в гм. Казимеж, общей площадью. 1668 м2
€51,037

Параметры недвижимости в gmina Kazmierz, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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