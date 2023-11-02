ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Польша
Гмина Конты-Вроцлавске
Дома
Дома в Гмина Конты-Вроцлавске, Польша
Дом
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира
Niepruszewo, Польша
3 788 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже участка, расположенного в Нипрусзеве по …
€168,022
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
3
67 м²
6
Английская версия ниже Представляем на продажу просторную квартиру в Урсынове, обставленну…
€215,989
Рекомендовать
Квартира
Srem, Польша
46 м²
Представляю на продажу: служебное помещение площадью 46,1 м2, владение от КВ, расположенное …
€66,089
Рекомендовать
Дом 10 комнат
Варшава, Польша
10
761 м²
3
Luksusowo wykończony dom wolnostojący zlokalizowany na Starym Wilanowie.2 miejsca стоянка в …
€1,55 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Trynosy-Osiedle, Польша
3
85 м²
9/9
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
€64,139
Рекомендовать
Квартира
Корчув, Польша
3 544 м²
Продается лесная недвижимость в Варшаве (Rembertów) (муниципалитет. Рембертув, район. Варшав…
€173,622
Рекомендовать
Квартира
Гнезно, Польша
18 363 м²
Гнезно - это не только колыбель туризма, но и новая тенденция увеличения зоны инвесторов. Б…
€6,89 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с балконом
Варшава, Польша
4
155 м²
5
€442,538
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
2
36 м²
Продается двухкомнатная квартира, расположенная по адресу улица Hoża 40, в центре Варшавы. Р…
€167,798
Рекомендовать
Квартира 6 комнат с террасой
gmina Lomianki, Польша
6
220 м²
3
Прекрасный дом для лиц, которые ценят, себе близость центра, чудесную коммуникацию, и одновр…
€374,809
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
2
1
67 м²
5
Квартира Квартира 67 м2 и состоит из: - очень большая гостиная с мини-кухней, - спальня - …
€297,502
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Варшава, Польша
6
281 м²
ЗАКРЫТИЕ НА КАМЕРНОМ ЖИЛИЩЕНИИ | СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ГОРОДСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ ИТАЛИИ СЕМЬ…
€737,563
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Гмина Конты-Вроцлавске, Польша
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL