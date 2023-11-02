Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. Гмина Конты-Вроцлавске
  5. Квартиры

Квартиры в Гмина Конты-Вроцлавске, Польша

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Krzeptow, Польша
Квартира 3 комнаты
Krzeptow, Польша
Комнаты 3
Площадь 75 м²
€212,603

Параметры недвижимости в Гмина Конты-Вроцлавске, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти