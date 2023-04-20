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Купить особняк в gmina Kampinos, Польша

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1 объект найдено
Особняк 4 спальнив Podkampinos, Польша
Особняк 4 спальни
Podkampinos, Польша
6 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 1
€ 713,808
Польская версия ниже // Размовляємо Україньской помою // Мы говорим на русский История: дер…

Параметры недвижимости в gmina Kampinos, Польша

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