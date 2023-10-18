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Дома в gmina Kampinos, Польша

1 объект найдено
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Kampinos, Польша
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Kampinos, Польша
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 8 556 м²
Количество этажей 2
Обратите внимание на любителей природы и любителей недвижимости ! Вы ищете уникальный особня…
€960,000

Параметры недвижимости в gmina Kampinos, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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