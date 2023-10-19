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Дома в gmina Kamienica, Польша

1 объект найдено
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с видом на лес в Szczawa, Польша
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с видом на лес
Szczawa, Польша
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 334 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€473,124

Параметры недвижимости в gmina Kamienica, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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