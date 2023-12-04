Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. gmina Kaczory
  5. Квартиры

Квартиры в gmina Kaczory, Польша

Квартира В архив
Очистить
3 объекта найдено
Квартира в Brodna, Польша
Квартира
Brodna, Польша
Площадь 300 м²
€277,755
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Dziembowo, Польша
Квартира
Dziembowo, Польша
Площадь 1 200 м²
€19,443
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Brodna, Польша
Квартира
Brodna, Польша
Площадь 300 м²
€277,755
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в gmina Kaczory, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти