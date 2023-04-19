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Купить недвижимость в gmina Kaczory, Польша

1 объект найдено
Дом 7 спаленв Brodna, Польша
Дом 7 спален
Brodna, Польша
300 м²
€ 297,477
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Параметры недвижимости в gmina Kaczory, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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