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Квартиры в gmina Jaraczewo, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Jaraczewo, Польша
Квартира
Jaraczewo, Польша
Площадь 1 344 м²
Продаётся сельскохозяйственный участок в Горе (Jaraczewo commune, Jarocin poviat, воеводство…
€29,454

Параметры недвижимости в gmina Jaraczewo, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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