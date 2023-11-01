Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. gmina Jakubow
  5. Дома

Дома в gmina Jakubow, Польша

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 5 комнат в Польша, Польша
Дом 5 комнат
Польша, Польша
Комнаты 5
Площадь 260 м²
€464,864
Квартира 2 комнаты в Польша
Квартира 2 комнаты
Польша
Комнаты 2
Площадь 111 м²
Новый жилой комплекс в Mijas Costa - уникальная среда для новой концепции недвижимости Экск…
€255,842
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Польша
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Польша
Комнаты 3
Площадь 102 м²
€288,202
Квартира 2 комнаты в Польша
Квартира 2 комнаты
Польша
Комнаты 2
Площадь 80 м²
Новый жилой проект на холмах над Фуэнхиролой, где каждая мельчайшая деталь была тщательно п…
€439,887
Квартира 5 комнат в Польша
Квартира 5 комнат
Польша
Комнаты 5
Площадь 631 м²
€1,06 млн
Дом 4 спальни в Кольненский повят, Польша
Дом 4 спальни
Кольненский повят, Польша
Комнаты 5
Площадь 315 м²
Вы мечтаете о доме в городе? Вы цените мир, мир и безопасность? Вы хотите в полно…
€133,516
Квартира 4 комнаты с балконом в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты с балконом
Варшава, Польша
Комнаты 4
Площадь 111 м²
Этаж 2
:: Коротко: Saska Kępa / просторная квартира, 4 комнаты + большая терраса / парковочное мест…
€420,491
Квартира 3 комнаты в Польша
Квартира 3 комнаты
Польша
Комнаты 3
Площадь 115 м²
Недвижимость расположена в 350 метрах от пляжа и имеет задние дворы с зелеными зонами перво…
€593,595
Квартира 4 комнаты в Польша
Квартира 4 комнаты
Польша
Комнаты 4
Площадь 175 м²
Жилой комплекс, состоящий из 34 двухквартирных и 11 отдельных вилл, расположенных в уникаль…
€631,971
Дом 6 комнат в Отвоцк, Польша
Дом 6 комнат
Отвоцк, Польша
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Продается отдельно стоящий дом полезной площадью 179 м², построенный по традиционной техноло…
€301,321
Квартира 2 спальни в Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 5/7
Продаётся просторная трёхкомнатная квартира площадью 70,8 кв.м в Варшаве, район Mokotów, Ste…
€212,153
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Варшава, Польша
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Варшава, Польша
Комнаты 4
Площадь 112 м²
4-комнатная квартира оборудована и меблирована по высокому стандарту. В стоимость квартиры в…
€483,984

Параметры недвижимости в gmina Jakubow, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти