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Жильё в gmina Jakubow, Польша

1 объект найдено
Квартира в Laziska, Польша
Квартира
Laziska, Польша
Площадь 91 м²
Мечтаете о доме в тихом районе, где можно отдохнуть после рабочего дня? Вы хотите не проводи…
€98,705

Параметры недвижимости в gmina Jakubow, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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