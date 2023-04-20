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Купить дом в gmina Jadow, Польша

1 объект найдено
Дом 4 комнатыв Borzymy, Польша
Дом 4 комнаты
Borzymy, Польша
4 Количество комнат 192 м²
€ 166,517

Параметры недвижимости в gmina Jadow, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
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