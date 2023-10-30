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Квартиры в gmina Jablonowo Pomorskie, Польша

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Jablonowo Pomorskie, Польша
Квартира 4 комнаты
Jablonowo Pomorskie, Польша
Комнаты 4
Площадь 64 м²
€66,054

Параметры недвижимости в gmina Jablonowo Pomorskie, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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