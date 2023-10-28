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Дома в gmina Jablonna, Польша

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Jablonna, Польша
Дом 4 комнаты
Jablonna, Польша
Комнаты 4
Площадь 251 м²
Количество этажей 2
Piękna, 1484 m2 działka z malowniczym ogrodem .Ponad 251 m2 przestrzeni dwukondygnacyjnego d…
€378,567

Параметры недвижимости в gmina Jablonna, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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