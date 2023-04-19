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Купить квартиру в gmina Jablonna, Польша

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1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Jablonna, Польша
Квартира 1 спальня
Jablonna, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 1/2 Этаж
€ 81,140
Продаётся с гаражом 2-х комнатная квартира 51,42 кв.м пригород Варшавы г. Jabłonna, ул. Leśn…

Параметры недвижимости в gmina Jablonna, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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