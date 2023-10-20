Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. gmina Izabelin

Жильё в gmina Izabelin, Польша

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/5
4-комнатная квартира с прекрасной отделкой, расположенная на первом этаже, имеет площадь 73,…
€302,549
Квартира 3 комнаты в Польша
Квартира 3 комнаты
Польша
Комнаты 3
Площадь 183 м²
Уникальный бутик-разработка состоит всего из 6 домов Современная архитектура дизайна с роск…
€590,583
Квартира в Wieliszew, Польша
Квартира
Wieliszew, Польша
Площадь 29 м²
Этаж 1/4
Wieliszew - живописная коммуна, расположенная недалеко от Варшавы. На обширном участке, рядо…
€56,444
Квартира 4 комнаты с балконом в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты с балконом
Варшава, Польша
Комнаты 4
Площадь 96 м²
€253,354
Квартира в Pietrzykow-Kolonia, Польша
Квартира
Pietrzykow-Kolonia, Польша
Площадь 90 м²
Вы ищете среду обитания в сельской местности с хозяйственными постройками? Вы хотите жить в …
€50,346
Квартира 3 комнаты в Польша
Квартира 3 комнаты
Польша
Комнаты 3
Площадь 128 м²
Это уникальное развитие апартаментов с 2 3 и 4 спальнями и пентхаусов с захватывающей ориен…
€554,944
Квартира 4 комнаты в Польша
Квартира 4 комнаты
Польша
Комнаты 4
Площадь 111 м²
Этот новый комплекс имеет 2 3 и 4 спальни квартиры имеют современный внешний вид гладкий бе…
€570,218
Дом 7 комнат с террасой в Констанцин-Езёрна гмина, Польша
Дом 7 комнат с террасой
Констанцин-Езёрна гмина, Польша
Комнаты 7
Площадь 272 м²
Готовый к введению свободностоячий дом, триэтажный площадью 272,13 m2(250,59 m2 + 21,54 m2 г…
€372,123
Дом 6 комнат в Варшава, Польша
Дом 6 комнат
Варшава, Польша
Комнаты 6
Площадь 321 м²
Этаж 1/2
Частный дом, расположенный в Radość, с очень хорошим доступом к центру и в то же время в нес…
€602,938
Дом 5 комнат в Andrzejki, Польша
Дом 5 комнат
Andrzejki, Польша
Комнаты 5
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Я продам дом для капитального ремонта площадью около 200 м2 + приложение около 40…
€80,494
Квартира 4 комнаты в Польша
Квартира 4 комнаты
Польша
Комнаты 4
Площадь 147 м²
Новый жилой комплекс в Эстепоне, расположенный всего в 10 минутах ходьбы от пляжа и окружен…
€401,189
Квартира 3 комнаты в Польша
Квартира 3 комнаты
Польша
Комнаты 3
Площадь 137 м²
€825,289

Параметры недвижимости в gmina Izabelin, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти