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Жильё в gmina Halinow, Польша

1 объект найдено
Дом 5 комнат в gmina Halinow, Польша
Дом 5 комнат
gmina Halinow, Польша
Комнаты 5
Площадь 232 м²
€504,246

Параметры недвижимости в gmina Halinow, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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