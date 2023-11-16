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Жильё в gmina Grojec, Польша

1 объект найдено
Дом 10 комнат с балконом в Груец, Польша
Дом 10 комнат с балконом
Груец, Польша
Комнаты 10
Площадь 450 м²
€802,677

Параметры недвижимости в gmina Grojec, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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