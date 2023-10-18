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Квартиры в gmina Grabowo, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Przyborowo, Польша
Квартира
Przyborowo, Польша
Площадь 219 м²
The offer is available only in MLS!
€543,259

Параметры недвижимости в gmina Grabowo, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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