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Жильё в gmina Grabowo, Польша

1 объект найдено
Квартира в Przyborowo, Польша
Квартира
Przyborowo, Польша
Площадь 219 м²
         Мы рады представить вам этот необычный дом, который предлагает массу возможностей и…
€559,853

Параметры недвижимости в gmina Grabowo, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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