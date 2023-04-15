Купить дом в gmina Grabow, Польша

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Польша
Лодзинское воеводство
Ленчицкий повят
gmina Grabow
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32 объекта найдено
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Дом 5 спален
Smolice, Польша
120 м²
€ 289,040
Дом 4 спальни
Smolice, Польша
145 м²
€ 342,965
The property is beautifully located, in a quiet area, in the buffer zone of the Zielonka For…
Дом 4 спальни
Smolice, Польша
98 м²
€ 161,560
I recommend a 4 – peaceful house located in Wilkowice near Leszno. House with an area of 109…
Дом 8 спален
Smolice, Польша
758 м²
Цена по запросу
MODERN WILLA IN OLD MOCOTIC HEAR A beautiful, spacious villa built in 2016. Four floors conn…
Дом 6 спален
Smolice, Польша
154 м²
€ 237,271
Дом 12 спален
Smolice, Польша
414 м²
€ 1,704,039
УНИКАЛЬНАЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УИЛЛА В ЛУЧШЕМ РАСПОЛОЖЕНИИ, В ЗЕЛЕНЫЙ ЧАСТИ СТАРОГО МОКА Свобод…
Дом 8 спален
Smolice, Польша
460 м²
€ 528,252
Этот дом ... говорит сам за себя. Куда бы вы ни посмотрели, почувствуйте хорошую энергию и с…
Дом 5 спален
Smolice, Польша
144 м²
€ 161,776
Дом 4 спальни
Smolice, Польша
101 м²
€ 134,813
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже одноэтажного дома в двухквартирном дом…
Дом 4 спальни
Smolice, Польша
270 м²
€ 560,823
Дом 5 спален
Smolice, Польша
108 м²
€ 159,403
Дом 9 спален
Smolice, Польша
280 м²
€ 647,104
Дом
Smolice, Польша
135 м²
€ 213,544
Дом с потенциалом на красивом участке в очаровательном уголке Варшавской Фаленицы. Вы любите…
Дом 7 спален
Smolice, Польша
300 м²
€ 388,262
Дом 6 спален
Smolice, Польша
230 м²
€ 334,337
Дом 6 спален
Smolice, Польша
260 м²
€ 450,816
Дом 7 спален
Smolice, Польша
176 м²
€ 301,982
Дом 9 спален
Smolice, Польша
220 м²
€ 323,336
Дом 5 спален
Smolice, Польша
134 м²
€ 148,834
Дом
Smolice, Польша
80 м²
€ 42,062
ДЛЯ ПРОДАЖ – вокруг, Stajkowo, гм. Любаш Земельный участок площадью 3100 м2 ( владение ) зас…
Дом 4 спальни
Smolice, Польша
220 м²
€ 361,300
Дом
Smolice, Польша
170 м²
€ 323,336
Дом 3 спальни
Smolice, Польша
110 м²
€ 129,421
Увидел – окружение, ВХОД. Продается отдельно стоящий дом с гаражом и пристройкой. Одноэтажно…
Дом 5 спален
Smolice, Польша
144 м²
€ 297,668
Дом 4 спальни
Smolice, Польша
174 м²
€ 427,951
Дом находится в 10 км от Дворца культуры / Центрального железнодорожного вокзала и в 20 мину…
Дом 4 спальни
Smolice, Польша
86 м²
€ 96,850
Вы ищете дом для отдыха у озера для отдыха для себя и своей семьи?Или, может быть, вы ищете …
Дом 6 спален
Smolice, Польша
320 м²
€ 193,915
Дом 6 спален
Smolice, Польша
242 м²
€ 125,107
Urtzysk – вокруг, Стоимость-Продажа БЕСПЛАТНАЯ МЫШКА Возможность проживания 2 семьи с комнат…
Дом 4 спальни
Smolice, Польша
167 м²
€ 185,503
Дом 6 спален
Smolice, Польша
218 м²
€ 248,056
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Параметры недвижимости в gmina Grabow, Польша
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