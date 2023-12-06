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Квартиры в gmina Gostyn, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Гостынь, Польша
Квартира
Гостынь, Польша
Площадь 430 м²
Продается доходный дом, расположенный в самом центре Гостыни, прямо на его рыночной площади.
€120,850
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в gmina Gostyn, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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