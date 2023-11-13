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Квартиры в gmina Gostycyn, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Pila, Польша
Квартира
Pila, Польша
Площадь 175 м²
€202,139

Параметры недвижимости в gmina Gostycyn, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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