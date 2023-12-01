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Дома в gmina Gora Kalwaria, Польша

3 объекта найдено
Дом 6 комнат в gmina Gora Kalwaria, Польша
Дом 6 комнат
gmina Gora Kalwaria, Польша
Комнаты 6
Площадь 200 м²
€407,828
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Дом 5 комнат в gmina Gora Kalwaria, Польша
Дом 5 комнат
gmina Gora Kalwaria, Польша
Комнаты 5
Площадь 291 м²
€502,100
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Дом 12 комнат в gmina Gora Kalwaria, Польша
Дом 12 комнат
gmina Gora Kalwaria, Польша
Комнаты 12
Площадь 819 м²
€471,359
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Параметры недвижимости в gmina Gora Kalwaria, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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