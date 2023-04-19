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Купить квартиру в gmina Gora Kalwaria, Польша

Гура-Кальвария
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1 объект найдено
Квартира 4 комнатыв Гура-Кальвария, Польша
Квартира 4 комнаты
Гура-Кальвария, Польша
4 Количество комнат 101 м² 1 Этаж
€ 158,782

Параметры недвижимости в gmina Gora Kalwaria, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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