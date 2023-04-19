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Купить дом в gmina Golina, Польша

Голина
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1 объект найдено
Дом 5 спаленв Голина, Польша
Дом 5 спален
Голина, Польша
275 м²
€ 367,672
Предметом продажи является отдельно стоящий дом с полезной площадью 275,33 м2, расположенный…

Параметры недвижимости в gmina Golina, Польша

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