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Квартиры в gmina Golina, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Голина, Польша
Квартира
Голина, Польша
Площадь 248 м²
€118,998

Параметры недвижимости в gmina Golina, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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