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Квартиры в gmina Golancz, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Bogdanowo, Польша
Квартира
Bogdanowo, Польша
Площадь 1 200 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже участка под застройку
€54,980

Параметры недвижимости в gmina Golancz, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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