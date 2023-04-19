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Купить дом в gmina Gniezno, Польша

2 объекта найдено
Дом 4 спальнив Jankowko, Польша
Дом 4 спальни
Jankowko, Польша
200 м²
€ 183,229
ОТКРЫТЫЙ ДЕНЬ – 04.02. ( Суббота ) с 11:00 до 15:00. Тогда дверь дома будет широко открыта д…
Дом 4 спальнив Dalki, Польша
Дом 4 спальни
Dalki, Польша
155 м²
€ 150,679
Я рад представить вас в одноэтажном отдельно стоящем доме, расположенном на очаровательном у…

Параметры недвижимости в gmina Gniezno, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
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