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Квартиры в gmina Gniezno, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Szczytniki Duchowne, Польша
Квартира
Szczytniki Duchowne, Польша
Площадь 168 м²
Приглашаем Вас ознакомиться с уникальным предложением по продаже просторного отдельно стояще…
€169,768

Параметры недвижимости в gmina Gniezno, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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