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Жильё в gmina Gielniow, Польша

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира в Mechlin, Польша
Квартира
Mechlin, Польша
Площадь 1 347 м²
€48,376
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Etalon Estate Group
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Квартира в Mechlin, Польша
Квартира
Mechlin, Польша
Площадь 147 м²
€215,029
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Mechlin, Польша
Квартира
Mechlin, Польша
Площадь 1 068 м²
€42,797
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в gmina Gielniow, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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