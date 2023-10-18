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Квартиры в гмина Дубенка, Польша

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1 объект найдено
Квартира в гмина Дубенка, Польша
Квартира
гмина Дубенка, Польша
Площадь 134 м²
Приглашаю вас в живописную, зеленую и тихую Рудку под Пневами (порошок. Замотульский). Прода…
€98,179

Параметры недвижимости в гмина Дубенка, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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